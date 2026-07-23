МЮ может составить конкуренцию «Зениту» за Данило

Полузащитник «Ботафого» Данило заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
По информации источника, бразилец входит в шорт-листы английских клубов.
Ранее «Зенит» и «Палмейрас» предлагали за хавбека около 30 млн евро.
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Главный редактор: Байдацкая О.С.
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Сам Ботафого при чём играл с Байя последний матч в первенстве всего с 5-ю бразильцами в основе....
А Семак с 10-тью...будет голову ломать....кого ставить)))
Лимит надо срочно пересматривать...кардинально...