Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

МЮ может составить конкуренцию «Зениту» за Данило

сегодня, 19:05

Полузащитник «Ботафого» Данило заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

По информации источника, бразилец входит в шорт-листы английских клубов.

Ранее «Зенит» и «Палмейрас» предлагали за хавбека около 30 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» не контактировал с представителями Родри
Сегодня, 18:32
Слухи«Милан» принял решение по будущему Рафаэла Леау
Сегодня, 13:44
Слухи«Аль-Хиляль» начал переговоры с Усманом Дембеле
Сегодня, 10:30
Слухи«Барселона» может подписать Дарвина Нуньеса вместо Хулиана Альвареса
Сегодня, 10:11
Лапорта рассказал, когда «Барселона» объявит о трансфере Адейеми
Сегодня, 09:22
СлухиФлик хочет видеть Родри в «Барселоне»
Сегодня, 00:47
Все комментарии
9485qbsrp77m
9485qbsrp77m
сегодня в 20:11
К чему все эти страсти с Данило?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:34, ред.
10-й...юбилейный бразилец в команде - это перебор.....


Сам Ботафого при чём играл с Байя последний матч в первенстве всего с 5-ю бразильцами в основе....
А Семак с 10-тью...будет голову ломать....кого ставить)))

Лимит надо срочно пересматривать...кардинально...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 