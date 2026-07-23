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В «Спартаке» высказались об отказе в переигровке матча с «Зенитом»

сегодня, 19:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение КДК РФС, который отказался удовлетворить протест «красно-белых» по итогам матча за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 по пенальти). Московский клуб добивался переигровки встречи.

Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу.

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Источник: championat.com Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:59
Не было жеребьёвки выбора ворот перед пробитием пенальти. Просто решили, что пенальти будут пробивать в ворота за которыми сидели питерские фанаты. Это нарушение регламента.
Capral
Capral ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 19:53
Объясни мне конкретно, из-за чего весь сыр-бор?
ja2t62cg4zag
ja2t62cg4zag
сегодня в 19:52
У спартака своя справедливость, не такая как у всех.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:48, ред.
"Мы считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты."

Ждём-с...первого спорного момента в пользу Спартака...
Обратятся ли в КДК себе во вред...но ради справедливости...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:41
Вы идиоты! Где вы были во время матча, коода просто надо было уйти с поля?
Гость
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