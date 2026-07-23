В «Спартаке» высказались об отказе в переигровке матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение КДК РФС, который отказался удовлетворить протест «красно-белых» по итогам матча за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 по пенальти). Московский клуб добивался переигровки встречи.
Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу.
Ждём-с...первого спорного момента в пользу Спартака...
Обратятся ли в КДК себе во вред...но ради справедливости...