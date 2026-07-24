Диас: «Постараемся представить „Родину“ в лучшем свете»

Главный тренер «Родины» рассказал, чего ждёт от игры со «Спартаком». Встреча состоится 25 июля.

Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждём начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году. Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой — увидим после матча. Будем бороться, сражаться и постараемся представить «Родину» в лучшем свете.