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Диас: «Постараемся представить „Родину“ в лучшем свете»

сегодня, 09:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавтра в 20:45 Не начался

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал, чего ждёт от игры со «Спартаком». Встреча состоится 25 июля.

Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждём начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году. Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой — увидим после матча. Будем бороться, сражаться и постараемся представить «Родину» в лучшем свете.

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d6e7ht624mue
d6e7ht624mue
сегодня в 09:58
Спартак сильнее, но возможно всё.
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