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Аршавин: «У Англии очень сильная сборная»

сегодня, 13:07

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин дал оценку выступлению сборной Англии на ЧМ-2026.

У них хорошее поколение, это было видно и на прошлом Евро. Но результат — только третье место. Хотя и этого они добились впервые за долгие десятилетия. Единственный вопрос, что будет с командой, если Кейн уйдет. Не знаю, кто сможет его заменить. Но в остальном сборная очень сильная, молодая и перспективная. Потенциал огромный, поэтому они и были в полуфинале.

В матче за третье место на мундиале Англия победила Францию со счётом 6:4.

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