В «Динамо» прокомментировали интерес «Зенита» к Тюкавину

Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на слухи о том, что стремится подписать «Зенит».

Костя — очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок. Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду.