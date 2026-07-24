В «Динамо» прокомментировали интерес «Зенита» к Тюкавину

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи о том, что Константина Тюкавина стремится подписать «Зенит».
Костя — очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок. Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду.
Только сколько можно мусолить эту тему....
Порешили же....Тюкавин в Динамо больше принесёт пользы Зениту....чем на лавке у Семака....
Как помогли в 2024-м....и в 2026-м....
Так пусть и крушат конкурентов Питера....