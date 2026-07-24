Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Динамо» прокомментировали интерес «Зенита» к Тюкавину

сегодня, 14:41

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи о том, что Константина Тюкавина стремится подписать «Зенит».

Костя — очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок. Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае перехода Виньяса
Сегодня, 08:56
Слухи«Ботафого» отпустит Данило только в «Зенит»
Сегодня, 01:02
Слухи«Ривер Плейт» хочет вернуть Барко
Вчера, 22:41
СлухиДанило не заинтересован в переходе в «Зенит»
Вчера, 21:26
Слухи«Краснодар» рассматривает трансфер вингера «Фламенго»
Вчера, 19:17
Иван Олейников рассказал, почему сорвался его переход в «Локомотив»
Вчера, 14:25
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:49, ред.
Интерес Зенита - Знак Качества....

Только сколько можно мусолить эту тему....
Порешили же....Тюкавин в Динамо больше принесёт пользы Зениту....чем на лавке у Семака....
Как помогли в 2024-м....и в 2026-м....
Так пусть и крушат конкурентов Питера....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 