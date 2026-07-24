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Бамба перешел в «Ньюкасл»

сегодня, 15:21

«Ньюкасл» официально сообщил о переходе полузащитника Аладжи Бамба из «Монако».

20-летний опорный хавбек подписал с английским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

По информации СМИ, сумма сделки составила 35,5 миллиона евро.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:36
Значит им был нужен Бамба.
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