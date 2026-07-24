Черчесов подвёл итоги работы «Ахмата» на летних сборах

Наставник «Ахмата» высказался о проделанной работе на сборах. В первом туре нового чемпионата грозненская команда 26 июля в гостях сыграет с «Локомотивом».

Мы провели первый сбор в Новогорске, как и планировали, потом два других — в Сербии, потому что там были спарринг‑партнеры: сербские и боснийские команды. Всё, что планировали, всё сделали. Погода, кстати, была такая же жаркая, поле хорошее. Избежали травм, только Сидибе ненадолго выбыл.