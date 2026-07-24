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Клопп: «Многие в Германии любят сравнивать нас со сборной Франции»

сегодня, 16:35

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп призвал не сравнивать бундестим с ведущими топ-командами. По мнению специалиста, при правильном подходе можно обыграть даже звёздную Францию с Килианом Мбаппе, Майклом Олисе и Усманом Дембеле.

Многие в Германии любят сравнивать нас с Францией и спрашивать, настолько ли мы сильны. Если говорить о подборе исполнителей вроде Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ или Брэдли Барколя, то ответ очевиден — нет. Но это вовсе не означает, что мы не способны обыграть такую команду

О назначении Клоппа стало известно сегодня, 24 июля.

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Все комментарии
vfxz82yez3h5
vfxz82yez3h5
сегодня в 17:29
Германию с Францией можно сравнивать только где больше африканцев.
Пока Франция побеждает, но Германия старается.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:58
Клопп начал с соломки
Гость
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