Клопп: «Многие в Германии любят сравнивать нас со сборной Франции»

Главный тренер сборной Германии призвал не сравнивать бундестим с ведущими топ-командами. По мнению специалиста, при правильном подходе можно обыграть даже звёздную Францию с Килианом Мбаппе, Майклом Олисе и Усманом Дембеле.

Многие в Германии любят сравнивать нас с Францией и спрашивать, настолько ли мы сильны. Если говорить о подборе исполнителей вроде Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ или Брэдли Барколя, то ответ очевиден — нет. Но это вовсе не означает, что мы не способны обыграть такую команду