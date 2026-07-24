Нагорных назвал ставку «Локомотива» на россиян философией «РЖД»

Председатель совета директоров «Локомотива» назвал ставку клуба на российских футболистов философией « РЖД ».

«Локомотив» показывает, что молодой российский футболист может стать основным игроком топ-клуба, бороться за высокие места и попадать в сборную. Мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.