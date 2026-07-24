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Нагорных назвал ставку «Локомотива» на россиян философией «РЖД»

сегодня, 18:02

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал ставку клуба на российских футболистов философией «РЖД».

«Локомотив» показывает, что молодой российский футболист может стать основным игроком топ-клуба, бороться за высокие места и попадать в сборную. Мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.

«Локомотив» представляет «РЖД» — самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия «РЖД». «Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.

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Локомотив М  Нагорных Юрий
Источник: championat.com Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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Все комментарии
t595vutb3y2d
t595vutb3y2d
сегодня в 18:30
А у Спартака философия жалобы писать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:28
В переводе с РЖДэшного на русский : "Агентам дырку от бублика...меж собой всё поделим"
zf6fh3k3jene
zf6fh3k3jene
сегодня в 18:20
Лишь бы эта философия приносила плоды.
Гость
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