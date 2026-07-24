Нагорных назвал ставку «Локомотива» на россиян философией «РЖД»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал ставку клуба на российских футболистов философией «РЖД».
«Локомотив» показывает, что молодой российский футболист может стать основным игроком топ-клуба, бороться за высокие места и попадать в сборную. Мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.
«Локомотив» представляет «РЖД» — самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия «РЖД». «Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.