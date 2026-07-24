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«Манчестер Сити» видит в Бернале возможную замену Родри

сегодня, 18:29

«Манчестер Сити» рассматривает трансфер полузащитника «Барселоны» Марка Берналя.

Английский клуб видит в 19-летнем футболисте возможную замену Родри на случай его ухода.

Контракт Берналя рассчитан до лета 2029 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:25
после травмы Де Йонга Барселона вряд ли продаст Марка Берналя.
тем более игрок хорошо проявил себя в чемпионском сезоне 2025-26.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:40
Барса не продаст своего вундеркинда
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