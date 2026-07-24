«Манчестер Сити» видит в Бернале возможную замену Родри

«Манчестер Сити» рассматривает трансфер полузащитника «Барселоны» Марка Берналя.
Английский клуб видит в 19-летнем футболисте возможную замену Родри на случай его ухода.
Контракт Берналя рассчитан до лета 2029 года.
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тем более игрок хорошо проявил себя в чемпионском сезоне 2025-26.