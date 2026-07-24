«Манчестер Сити» рассматривает трансфер Педру Нету

«Манчестер Сити» рассматривает трансфер вингера «Челси» Педру Нету.
Португалец может заменить Савио, который близок к переходу в «Тоттенхэм».
Главный тренер «Сити» Энцо Мареска знаком с Нету по совместной работе в «Челси».
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Замену надо искать ему конечно, но лучше без педр этих.... Кого-нибудь из молодёжки подтянуть может
сделать из МС новую Челси...или из Челси фарм клуба МанСити? )))