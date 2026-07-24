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«Манчестер Сити» рассматривает трансфер Педру Нету

сегодня, 20:26

«Манчестер Сити» рассматривает трансфер вингера «Челси» Педру Нету.

Португалец может заменить Савио, который близок к переходу в «Тоттенхэм».

Главный тренер «Сити» Энцо Мареска знаком с Нету по совместной работе в «Челси».

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Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:54
МС решил всех вингеров скупить
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:47
Савио надо продавать пока покупатели есть)
Замену надо искать ему конечно, но лучше без педр этих.... Кого-нибудь из молодёжки подтянуть может
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:39
Мареска что задумал?!
сделать из МС новую Челси...или из Челси фарм клуба МанСити? )))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:32
Думаю мало кто будет против продажи 🙃
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