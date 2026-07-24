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ЦСКА пропустил самый быстрый гол в РПЛ впервые за 11 лет

сегодня, 21:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаИдет

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил ЦСКА на 35-й секунде матча первого тура РПЛ.

«Армейцы» пропустили самый быстрый гол в чемпионате с 2015 года. Тогда форвард «Мордовии» Евгений Луценко отличился на 30-й секунде.

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Ннамди Чинонсо Оффор  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: Телеграм Opta Sports Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:10
Быстро пропустили, быстро оклемались))
Goger90
Goger90
сегодня в 21:09
Помню тот матч с Мордовией. Шикарный был матч.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 21:09
В таком случае, надо объявить, что это самый быстрый гол в первой игре первого тура всех чемпионатов России с 1992 года!
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