ЦСКА пропустил самый быстрый гол в РПЛ впервые за 11 лет

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил ЦСКА на 35-й секунде матча первого тура РПЛ.
«Армейцы» пропустили самый быстрый гол в чемпионате с 2015 года. Тогда форвард «Мордовии» Евгений Луценко отличился на 30-й секунде.
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