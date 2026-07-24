Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче сезона РПЛ

сегодня, 22:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).

На первой минуте нападающий калининградцев Чинонсо Оффор открыл счёт. На 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон забил в свои ворота, а на 36-й вингер ЦСКА Кирилл Глебов принёс «армейцам» победу.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет дома с московским «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: soccer.ru Фото: https://t.me/pfccskamoscow/36652
«Атланта» сыграла вничью с «Шарлотт». У Миранчука жёлтая карточка
Вчера, 10:52
«Чикаго Файр» уступил «Интер Майами» в первом матче Левандовского
Вчера, 08:47
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира
20 июля
«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче
19 июля
«Торпедо» выиграло у «Волги»
19 июля
«Сочи» уступил костромскому «Спартаку»
19 июля
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 22:31
Да, три очка не пахнут. Пл счёту грамотно сыграли
brw8mrw6rxhf
brw8mrw6rxhf
сегодня в 22:31
Первый матч в новом сезоне РПЛ получился прекрасным. Команды порадовали и голами, и моментами, и страстями на поле.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 22:31
Ему бы в пару Паредеса))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 22:29
По этому принципу играет много команд андердогов и это целая культура. Это не сушка в стиле Моуринье, а динамичное разрушение игры постоянными вертикальными попытками атаковать
armeec_
armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:27
Мне сегодня Кисляк, определенно понравился, ему бы в пару типо Понтуса, имба.была бы
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:27, ред.
А у Козлова гол красивее. Хотя его и отменили.
И заслуженная волевая победа!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 22:26
С победой вас, отскочили)
armeec_
armeec_ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:25
Это просто спартач, пора привыкнуть) сыграют так же с Балтикой, скажет еще интересней)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
    сегодня в 22:25
    Балтика больше забила, если что
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Я за ним слежу давно. И буду весь сезон внимательно следить, как и за Кисляком и Глебовым.
    armeec_
    armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    а разве в том сезоне было по другому? это аля ловушка для мышки) иди, вкусно, оп и дома)и пади открой)) Ничего не изменилось. Только ряд игроков поменялось и не могут так, как в прошлом сезоне
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 22:24
    Игра ЦСКА сегодня понравилась. Конечно ещё есть над чем работать, но в основном команда старалась весь матч держать нить игры и бороться за мяч. С заслуженной победой!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 22:23
    Важно было выиграть первый матч нового сезона, да ещё у Балтики. Молодцы армейцы сделали это.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    Всё может быть... ((
    particular
    particular ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    Это - дааа... Игдисамов, как позволяла увидеть картинка, не истерил, не кидался карандашами и не сидел после пропущенного гола с опущенной головой...
    Такие поединки способствуют становлению руководителя...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 22:19
    Игдисамова с первой и очень важной победой! Не скисли после пропущенного гола навязали свою игру. Балтику от разгрома спас Бориско, Так держать ЦСКА.
    Болельщиков ЦСКА с красивой победой.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    А может это как раз РПЛ, просто её уровень уже давно последовательно падает и уже в лучшем случае средний по мировым и европейским меркам?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:16
    Единственное, что понравилось, в Балтике я увидел сб Аргентины образца до 80той минуты, очень качественно подстраиваются под соперника и кушают его.
    Браво Андрей Талалаев
    isamsn
    isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:16, ред.
    Так у ЦСКА их так же отменяли))) Всё по делу .
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 22:16, ред.
    Как по мне, так матч двух команд передовиков колхозов.
    Столько "зевков", которые позволяли армейцы и калининградцы у своих ворот - это не премьер лига.
    Балтика неприятно поразила НЕ "железной" игровой дисциплиной.
    ЛУЧШИМИ сегодня были КВАРТЕТ: "Бутсы Мойзеса" (самые обсуждаемые), судьи на VAR, которые кончик носа атакующего игрока определяли как офсайт, и, с заметным отставанием от первых двух действующих лиц - Глебов с Круговым
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 22:15, ред.
    Круговой однозначно лучший игрок матча. Два гола сделал для ЦСКА! А навес шведой этой сказка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:14
    Анатолий, я болен теориями заговара и меня не излечить. Вижу отмену гола варщиками - беда, вижу когда главного зовут смотреть полную ерунду и фол в атаке - беда
    Capral
    Capral
    сегодня в 22:14
    Не узнал сегодня Балтику. Вся сила прошлогодней Балтики была в её единстве, игровой дисциплине и страшного удушающего прессинга по всему полю. А сегодня- вчистую проигран центр поля, отвратительная игра на подборах и очень много отдано сопернику пространства, именно то, чего не было в прошлом сезоне. Нет в игре калининградцев цельности и цепкости.

    Даже некого выделить, кроме, конечно Бориско- дважды спасавший команду в безнадежных ситуациях. Чего не скажешь о его коллеге Торопе- проведшем игру нервозно и неуверенно. Мойзес сыграл отвратительно, терял позицию и привез глупейший гол, который на его счастье отменили. Лучшие в ЦСКА- Кисляк, Глебов и Круговой. Второй и третий, отлично развивали свои фланги, а Кисляк, как обычно цементировал опорку и центр поля...

    Очень понравился ЦСКА без Баринова. Никто не корчил из себя лидера и не передерживал мяч. Гонду сыграл плохо, кроме эпизода, в случае со вторым голом, когда он отвлек внимание защитников Балтики, что позволило неприкрытому Глебову выскочить из-за спин соперника и забить победный гол, после королевского паса Кругового!!! Игра армейцев понравилась, но откровенно говоря, и соперник был слабоват.

    Ждал я большего от М.Петрова- его креатива, техники, остроты. Не увидел зубастости Бивеева. Вообще, мне показалось, что Балтика очень медленно вкатывается в сезон, именно физически. Если так как сегодня, калиниградцы проведут и следующий матч, могут попасть под прессинг шварца. Поэтому надо вспомнить про свой разрушительный контр прессинг, и сыграть так, как в прошлом сезоне...

    ЦСКА с победой!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:13
    Анатолий, да, Барко это ужас, я бы его вам отдал и не взял ни одного игрока в замен
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 22:12
    Яша, фанатизм особо вреден везде, а КБ фанатизм вообще чреват последствиями. Береги себя
      particular
      particular ответ armeec_ (раскрыть)
      сегодня в 22:12
      Да-да... Понтоваться он начал ещё в прошлом сезоне, - конфликт и опала, видимо, не пошли на пользу...
      armeec_
      armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 22:12
      Мойза был норм, до конфликта. а конфликт случился, что сам форму потерял. посморим, че дальше покажет. А пока согласен, сегодня привоз за привозом
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 22:11
      Хорошо когда отменяют голы и когда команда вар до последнего надеется на пенальти...
      Red blu
      Red blu
      сегодня в 22:11, ред.
      Сегодня понравилось как играл ЦСКА под руководством нового главного тренера! Три гола забили, у Козлова классный гол отменили.
      С победой всех красно- синих.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 22:10
      Яша, насколько всем известно у тебя есть постоянный клиент на роль провального игрока. Это Барко. Да?
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       