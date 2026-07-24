ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче сезона РПЛ

ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).
На первой минуте нападающий калининградцев Чинонсо Оффор открыл счёт. На 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон забил в свои ворота, а на 36-й вингер ЦСКА Кирилл Глебов принёс «армейцам» победу.
Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет дома с московским «Динамо».
Даже некого выделить, кроме, конечно Бориско- дважды спасавший команду в безнадежных ситуациях. Чего не скажешь о его коллеге Торопе- проведшем игру нервозно и неуверенно. Мойзес сыграл отвратительно, терял позицию и привез глупейший гол, который на его счастье отменили. Лучшие в ЦСКА- Кисляк, Глебов и Круговой. Второй и третий, отлично развивали свои фланги, а Кисляк, как обычно цементировал опорку и центр поля...
Очень понравился ЦСКА без Баринова. Никто не корчил из себя лидера и не передерживал мяч. Гонду сыграл плохо, кроме эпизода, в случае со вторым голом, когда он отвлек внимание защитников Балтики, что позволило неприкрытому Глебову выскочить из-за спин соперника и забить победный гол, после королевского паса Кругового!!! Игра армейцев понравилась, но откровенно говоря, и соперник был слабоват.
Ждал я большего от М.Петрова- его креатива, техники, остроты. Не увидел зубастости Бивеева. Вообще, мне показалось, что Балтика очень медленно вкатывается в сезон, именно физически. Если так как сегодня, калиниградцы проведут и следующий матч, могут попасть под прессинг шварца. Поэтому надо вспомнить про свой разрушительный контр прессинг, и сыграть так, как в прошлом сезоне...
ЦСКА с победой!!!