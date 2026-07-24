ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче сезона РПЛ

сегодня, 22:00

ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).

На первой минуте нападающий калининградцев Чинонсо Оффор открыл счёт. На 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон забил в свои ворота, а на 36-й вингер ЦСКА Кирилл Глебов принёс «армейцам» победу.