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Саммервиль стал игроком «Аль-Хиляля»

сегодня, 23:03

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе вингера Крисенсио Саммервиля из «Вест Хэма».

24-летний нидерландец подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера с учётом бонусов может составить около 70 млн евро.

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sihafazatron
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