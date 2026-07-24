Саммервиль стал игроком «Аль-Хиляля»

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе вингера Крисенсио Саммервиля из «Вест Хэма».
24-летний нидерландец подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера с учётом бонусов может составить около 70 млн евро.
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