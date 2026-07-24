Талалаев рассказал о проблемах «Балтики» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Балтики» прокомментировал поражение от ЦСКА в первом туре РПЛ (1:2):

Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили ещё пару голов. Жалко, что было вне игры. Если у нас Оффор забивает трёшку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят. Хороший матч по качеству. Что могли, то сделали.

Что не понравилось? Психология, пропал голод у футболистов. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты.