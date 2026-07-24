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Талалаев рассказал о проблемах «Балтики» после поражения от ЦСКА

сегодня, 23:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА в первом туре РПЛ (1:2):

Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили ещё пару голов. Жалко, что было вне игры. Если у нас Оффор забивает трёшку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят. Хороший матч по качеству. Что могли, то сделали.

Что не понравилось? Психология, пропал голод у футболистов. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты.

Тренер также напомнил, что клуб планировал усилить среднюю линию и атаку, однако необходимые новички пока не были приобретены:

Все видели, что без наших лидеров мы заняли весной в прошлом чемпионате пятое место с конца. Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение. На совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Мы понимаем, что Хиль ещё достаточно долго будет восстанавливаться. Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин — всё, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум.

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Источник: matchtv.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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