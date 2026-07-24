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Игдисамов заявил, что быстрый гол не повлиял на план ЦСКА

сегодня, 23:33
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что быстрый пропущенный мяч не заставил команду изменить тактику на матч с «Балтикой».

Пропущенный гол на первой минуте? Это произошло из‑за того, что мы не смогли сегодня рассчитывать на Диму Баринова, который все эти стандарты вчера тренировал. И с утра надо было менять это все. К сожалению, мы не разобрались и не удержали Оффора. Но на план на игру это абсолютно никак не повлияло. Мы как планировали играть, так и продолжили.

Ребята молодцы, перевернули игру, забили два гола. Но и «Балтике» стоит отдать должное. Очень крепкая, организованная команда, которая тоже могла сравнивать сегодня счет. Но, слава богу, их голы отменили. Хорошая, боевая игра. С победой нас и наших болельщиков.

Позиция Кругового на правом фланге защиты? Даньке я предложил эту идею три дня назад, на что он сказал: «Игорьевич, ради команды, где надо, там и сыграю».

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Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev/The Russian Football Union
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