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Колосков: «Соболев — систематический провокатор»

сегодня, 10:05

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выступил с критикой в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Соболев — систематический провокатор, ему надо поработать над своим поведением, иначе ничем хорошим это для него не закончится. Своё превосходство на футбольном поле нужно доказывать игрой, а не жестами трибунам. Это не красит футболиста.

Такое ощущение, что он насмотрелся на аргентинцев на чемпионате мира и взял с них пример. Может, Семак ему подскажет, что нужно делать на футбольном поле. Футбол должен быть на первом месте, а не провокации.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:48
Это у Соболева типичная психологическая особенность быллогопника , те человека, не имеющего нормальных ориентиров поведения. Эта ситуация усугубилась огромными деньгами. Он решил, что ему все дозволено. Нужно реальное наказание.
x7aaz2k39hjg
x7aaz2k39hjg
сегодня в 10:47, ред.
Соболев типичное порождение спартака, последователь Дзюбы и Быстрова.
Capral
Capral
сегодня в 10:37
При всем моем Уважении к Вячеславу Ивановичу, хочу его немного поправить: Соболев не систематический провокатор, а системный, а это уже многое меняет. И жестов, этих, он не насмотрелся от аргентинцев, он и до ЧМ был таким, таким же, видимо, и останется...
А Семак ничего ему не скажет, он давно уже не контролирует ситуацию. Плывет себе по течению.
Гость
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