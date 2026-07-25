Колосков: «Соболев — систематический провокатор»

Почётный президент РФС выступил с критикой в адрес нападающего «Зенита» .

Соболев — систематический провокатор, ему надо поработать над своим поведением, иначе ничем хорошим это для него не закончится. Своё превосходство на футбольном поле нужно доказывать игрой, а не жестами трибунам. Это не красит футболиста.

Такое ощущение, что он насмотрелся на аргентинцев на чемпионате мира и взял с них пример. Может, Семак ему подскажет, что нужно делать на футбольном поле. Футбол должен быть на первом месте, а не провокации.