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Нетфуллин: «Рисунок игры у „Факела“ не изменится»

сегодня, 11:11
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)Динамо18:30 Не начался

Капитан «Факела» Равиль Нетфуллин поделился ожиданиями от старта сезона. В первом туре воронежский клуб примет махачкалинское «Динамо».

Рисунок игры у нас не изменится. И тот стиль, который есть у команды, таким и останется. И мы продолжим гнуть свою линию в этом направлении. Понятно, что где‑то может получаться, где‑то — нет. И уже исходя из этого делать какие‑то выводы и изменения.

Для меня важна конкретика, нам эту конкретику предоставили. То есть это основа основ. Кто куда должен бежать, кого перекрывать, как открываться. За счет работы и совместных усилий можно добиваться любых результатов.

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x3c5xzgn5cnw
сегодня в 12:11
Интересно какой же у Факела рисунок игры и может ли он измениться.
Гость
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