Нетфуллин: «Рисунок игры у „Факела“ не изменится»

Капитан «Факела» поделился ожиданиями от старта сезона. В первом туре воронежский клуб примет махачкалинское «Динамо».

Рисунок игры у нас не изменится. И тот стиль, который есть у команды, таким и останется. И мы продолжим гнуть свою линию в этом направлении. Понятно, что где‑то может получаться, где‑то — нет. И уже исходя из этого делать какие‑то выводы и изменения.

Для меня важна конкретика, нам эту конкретику предоставили. То есть это основа основ. Кто куда должен бежать, кого перекрывать, как открываться. За счет работы и совместных усилий можно добиваться любых результатов.