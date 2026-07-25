Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Газзаев: «ЦСКА показал качественную игру в матче с „Балтикой“»

сегодня, 12:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвёл итоги матча красно-синих с «Балтикой» в первом туре РПЛ. Армейцы в пятницу одержали волевую победу со счётом 2:1.

Сама игра ЦСКА и «Балтики» была интересной. Действия армейцев на поле мне понравились. Они показали хорошую и качественную игру, создали много моментов. ЦСКА смог отыграться после пропущенного гола на первой минуте. Самое главное, что команда показала и хорошее качество игры, и результат.

Подписывайся в ВК
Все новости
Нетфуллин: «Рисунок игры у „Факела“ не изменится»
Сегодня, 11:11
Колосков: «Соболев — систематический провокатор»
Сегодня, 10:05
Круговой: «Хотелось реабилитироваться перед болельщиками»
Сегодня, 01:00
Игдисамов заявил, что быстрый гол не повлиял на план ЦСКА
Вчера, 23:33
Талалаев назвал возможный уход Бориско «выстрелом в голову»
Вчера, 23:19
Талалаев рассказал о проблемах «Балтики» после поражения от ЦСКА
Вчера, 23:11
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:36
Удивительно, что Газзаев, ничего не сказал, о низком, мягко говоря, качестве игры соперника. Я во вчерашнем своем комментарии, постарался максимально объективно изложить все удачные и неудачные моменты матча с обеих сторон, особенно, это касается игры Балтики, которая, откровенно разочаровала и предстала совсем другой командой- не той, что мы видели в прошлом сезоне- сплоченной, организованной и прессингующей.
С позиции Газзаева, освещать, только одну сторону игры, как-то, на мой взгляд не очень правильно. Ведь в противном случае, можно вспомнить недавний разгром от Динамо, пусть даже и в товарняке.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:34
Не смотрел матч, сразу видно.
Два удара в створ у армейцев и три пропущенных гола
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 