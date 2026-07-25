Газзаев: «ЦСКА показал качественную игру в матче с „Балтикой“»

Бывший главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча красно-синих с «Балтикой» в первом туре РПЛ . Армейцы в пятницу одержали волевую победу со счётом 2:1.

Сама игра ЦСКА и «Балтики» была интересной. Действия армейцев на поле мне понравились. Они показали хорошую и качественную игру, создали много моментов. ЦСКА смог отыграться после пропущенного гола на первой минуте. Самое главное, что команда показала и хорошее качество игры, и результат.