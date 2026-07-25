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Московское «Динамо» не смогло победить «Крылья Советов»

сегодня, 15:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов04.08.2026 в 18:30 Не начался

В первом туре чемпионата России-2026/27 московское «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов».

Команды не выявили сильнейшего, поделив очки. Встреча в столице закончилась со счётом 0:0.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 16:54
Кто-то из штаба Шварца, обязательно, скажет, что по одной игре судить о готовности команды, к чемпионату, рано, типа, всё ещё впереди, только 1-й тур.
Можно, конечно, согласиться с таким выводом, но почему-то одолевают смутные сомнения, в плане, что это не случайно. По окончании игры УПОРНО напрашивается вывод об увиденном: "Кошмарный ужас или Ужасный кошмар!"
Capral
Capral
сегодня в 16:47
Игру посмотрел, ровно 10мин., первого тайма, поэтому обсуждать её в полном объеме, конечно не представляется возможным. Но, исключительно из футбола шварца, который я знаю наизусть, повторю еще раз- вечный пораженец не может, вдруг, стать тренером победителем... Во всяком случае, я, таких, в футбольной истории не знаю...

Глядя на статистику матча можно сделать вывод, что команда ВТБ имела территориальное преимущество, но при этом, соперник закрылся, сыграл грамотно, что и не позволило шварцу выиграть матч. Футбол шварца- примитивен и предсказуем- прессинг по всему полю, не дать сопернику начать атаку, отобрать у него мяч и тут же начать свою контр игру.

шварц, как-то, во время ЧМ сказал, что очень любит футбол сб.Испании. Понятно, возможно, он его даже отдаленно копирует, при этом, забывая главное- кто тренер в Испании и кто он... Во многом готов согласиться с Уважаемым Анатолием Кандауровым, который очень тонко заметил нюансы внешности шварца, и на этом фоне, сразу вспомнился замечательный советский тренер А.А.Севидов, который, практически на все игры Динамо приходил в строгом костюме, также, кстати, как Великий Бесков!!!

Ну что же, как говорится- почувствуйте разницу))). А возвращаясь к игре, даже не видя всего матча, выводы могу сделать: Самара не дала задушить себя прессингом соперника, не бежала, и внимательно сыграла в обороне, в свою очередь- не дав неприятелю разбежаться, что и даёт преимущество в его игре... Ну вот, как-то так, с моей колокольни, говоря, фразой, Очень Уважаемого мной Пользователя- болельщика Краснодара...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:35
Динамо потеряло очки... Возможно настанет момент, именно этих двух до чего-нибудь не хватит. В любом случае Бело-голубые получили щелчок по носу, что бывает полезно — шапками сейчас никого просто так не закидаешь...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:32, ред.
Вчера я был излишне строг к игрокам ЦСКА и Балтики, за что прошу прощения.
Начало чемпионата, 1-й тур - и этим всё сказано.
В рядах ЦСКА и Балтики мизер мастеровитых игроков, потому "уровень" ИГРЫ, уровень мастерства, конечно, в этом первом туре был невысоким.
Но сегодня Динамо, имея в составе обойму хороших футболистов, просто ДОЛЖНО было показать, что даже в 1-м туре показывать на поле что-то ниже определённого уровня, нельзя.
НЕТ! Смогли и ниже сегодня отбегать.
КС понравились, особенно во 2-м тайме.
Если так и дальше дело у них пойдёт, то вполне себе будет крепкий середнячок.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:24
Шварцу до Гусева ,как до Луны на лыжах ! За каким чёртом его притащили ? Не понятно !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:15
Динамо очень слабая ожидал от ним большего
баск
баск
сегодня в 16:09
Помимо прочего, этот матч имел любопытную подоплёку..

Самара в последние годы была явным нашим клиентом.
После ухода Сандро Шварца Динамо и Крылья сыграли между собой в чемпе
и кубке 14 раз, с исходами +10=3-1, мячи 38:14.

Единственное поражение в этот период динамовцы получили при невнятном
футболе Йокановича, тогда как из 10 победных матчей половину выиграли
с крупным счётом, а в 8 случаях из 14 забили 3 и более мячей.

Однако..
Как раз до этого периода, то есть при Шварце, во втором его сезоне, оба матча чемпионата России Динамо самарцам проиграло- в первом круге 0:1, а во втором
и вовсе 2:5, причём самарцы были новичками РПЛ.

А сезоном ранее (20/21), когда КС ещё играли в пердиве, команды встречались в кубке, и самарцы также выиграли (2:0), не оставив Динамо никаких шансов- футбол КС был в тот день почти идеален.

Короче говоря, в первый свой приход в Динамо Шварц проиграл Самаре со счётом 2:8 все 3 матча. КС тогда были по составу мощнее теперешних и тренировал их Осинькин. а не Булатов.

Но сильнее ли текущяя версия Динамо Шварца по сравнению с той, первой
его версией? Начавшийся сезон должен бы показать это, сегодняшний же матч в противостоянии "Шварц-Самара" снова не в пользу Шварца, которому дебют второго прихода, пожалуй, не удался.

Если в первом тайме мы ещё имели территориальный и даже некоторый игровой перевес с моментами, то во втором ушло и это, и "хотя бы ничья" как пожелание стало вырисовываться всё явственнее.
Ничья и состоялась. Из Калининграда с такой игрой увезём баранку.

В атаке по-прежнему никакой Гладышев; Тюкавин много пижонил и потому порол моменты; слабовато отыграл Бителло. Шварц неприятно удивил своими решениями
по стартовому составу- хорошо проведшие прошлый сезон Марик и Рубенс
остались на лавке, зато играли малоубедительные Осипенко и Глебов..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 16:06
Допустим эти замены, что ты назвал" бесполезные" А как оценишь замену Гусева на этого проходимца - лучшего друга главного жулика Динамо Бувача.?
jjfv8zxff67h
jjfv8zxff67h
сегодня в 16:06
Игра Динамо совсем не впечатлила никого.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
сегодня в 16:06
Ну, что там, 30 миллионов на поле показали сегодня? ))) пол матча пешком, пол матча на поле валялся. Понятно что вся команда ничего не показала, ладно Лунев был в игре, иначе вообще баранку бы заслужили. Немца с почином, дальше больше. Ещё вспомнит руководство Гусева, да поезд уже ушёл. Бездарная и беззубая игра.
Ев17
Ев17
сегодня в 16:02
совершенно бесполезные замены, Фомин и Скопинцев хотя бы поддерживали Бителло, пытаясь оживить игру, их убрали - как будто никто и не вышел, Бителло один пытался играть. Зачем нужен Миранчук ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:02
Игра нуднейшая. Никакой мысли. И это "знаменитый Саша Черный, он же Сандро Шварц. По игре сказать нечего, ее не было. Как тренер в этой игре он полный ноль. Но запомнился своей внешностью. Мятая, словно с чужого плеча футболке, физиономия с хорошего похмелья, а общий облик напоминает бомжа с интеллигентным прошлым, но спившегося.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:56
Нудная и отвратительная игра. Может , что жара и поэтому им тяжело играть было...?
Zver01
Zver01
сегодня в 15:56
Динамо - ни скорости, на подборов, ни наработанных комбинаций.
Видимо, к "Шварце" нужно добавить пару "нэггеров".
Тогда будет Терминатор. Но это не точно.
h623vve9x45p
h623vve9x45p
сегодня в 15:56
У Динамо одна цель- чемпионство, а как оно будет идти к этому, неважно.
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