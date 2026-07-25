«Бавария» уступила «Веену» в контрольной игре

сегодня, 18:30

«Веен» обыграл «Баварию» в товарищеском матче (2:1).

Счёт открыла команда из Висбадена на 10-й минуте — мяч забил Ибрагим Ати Аллах. Мюнхенский клуб отыгрался на 57-й усилиями Тома Бишофа. Ещё одним голом в игре отметился Лукас Шлеймер на 83-й.