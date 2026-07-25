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«Бавария» уступила «Веену» в контрольной игре

сегодня, 18:30
ВеенЛоготип футбольный клуб Веен (Висбаден)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавершен

«Веен» обыграл «Баварию» в товарищеском матче (2:1).

Счёт открыла команда из Висбадена на 10-й минуте — мяч забил Ибрагим Ати Аллах. Мюнхенский клуб отыгрался на 57-й усилиями Тома Бишофа. Ещё одним голом в игре отметился Лукас Шлеймер на 83-й.

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Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:10
Ничего себе Аллах забил
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:37
С ним был Аллах, да еще и забил.
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