Соболев оценил дубль в матче с «Акроном»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свои голы в матче первого тура РПЛ с «Акроном» в Самаре (5:0).
Футболист забил два мяча и сделал результативную передачу, а также был признан лучшим игроком поединка.
В первые минуты после финального свистка задышали, особо никто не радовался, потому что погода сегодня была достаточно жаркая.
Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало.
Сегодня матч был менее эмоциональным, чем за Суперкубок, но я никогда не разделяю соперников. Нужно отдать должное «Акрону», хорошая команда, тоже пытались, бились, тем более погода была достаточно жаркая. Впереди ещё 29 игр, всё только начинается.
Надельфинить 8-9 пеналей, 7-8 подходов реализовать... Ну, и с игры добавить 7-9 мячиков...
По итогу, вполне может хватить 15-18 голов, что бы прослыть лучшим голеодором сезона...