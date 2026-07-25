Соболев оценил дубль в матче с «Акроном»

Нападающий «Зенита» прокомментировал свои голы в матче первого тура РПЛ с «Акроном» в Самаре (5:0).

Футболист забил два мяча и сделал результативную передачу, а также был признан лучшим игроком поединка.

В первые минуты после финального свистка задышали, особо никто не радовался, потому что погода сегодня была достаточно жаркая.

Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало.

Сегодня матч был менее эмоциональным, чем за Суперкубок, но я никогда не разделяю соперников. Нужно отдать должное «Акрону», хорошая команда, тоже пытались, бились, тем более погода была достаточно жаркая. Впереди ещё 29 игр, всё только начинается.