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Соболев оценил дубль в матче с «Акроном»

сегодня, 19:14
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свои голы в матче первого тура РПЛ с «Акроном» в Самаре (5:0).

Футболист забил два мяча и сделал результативную передачу, а также был признан лучшим игроком поединка.

В первые минуты после финального свистка задышали, особо никто не радовался, потому что погода сегодня была достаточно жаркая.

Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало.

Сегодня матч был менее эмоциональным, чем за Суперкубок, но я никогда не разделяю соперников. Нужно отдать должное «Акрону», хорошая команда, тоже пытались, бились, тем более погода была достаточно жаркая. Впереди ещё 29 игр, всё только начинается.

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Все комментарии
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qknjdz654wv2
сегодня в 19:55
В каждом матче нужно играть как сегодня.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:46
Сегодня молодец, посмотрим на дистанции
particular
particular
сегодня в 19:37
А чёё? - стать лучшим бомбардиром вполне реально...
Надельфинить 8-9 пеналей, 7-8 подходов реализовать... Ну, и с игры добавить 7-9 мячиков...
По итогу, вполне может хватить 15-18 голов, что бы прослыть лучшим голеодором сезона...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:23
Без комментов ...
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