В «Динамо» не исключили уход Маухуба

Генеральный директор «Динамо» высказался о матче первого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0), а также ответил на вопрос о будущем нападающего .

Противоречивое впечатление. С одной стороны, потеряли очки, с другой — хорошо показали себя в первом тайме. Двигаемся дальше.

Он (Маухуб) приходил в клуб в 2024 году. Смолов перешёл в «Краснодар». Тогда Маухуб пришёл для конкуренции. Позже пришёл Сергеев. В прошлом сезоне Костя и Ваня показали хорошую статистику. Поэтому на этой позиции у нас некий перебор. Мотивация Маухуба — иметь больше игрового времени. Он покинет команду, если будет предложение, которое нас устроит.