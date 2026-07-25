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В «Динамо» не исключили уход Маухуба

сегодня, 19:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о матче первого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0), а также ответил на вопрос о будущем нападающего Эль Мехди Маухуба.

Противоречивое впечатление. С одной стороны, потеряли очки, с другой — хорошо показали себя в первом тайме. Двигаемся дальше.

Он (Маухуб) приходил в клуб в 2024 году. Смолов перешёл в «Краснодар». Тогда Маухуб пришёл для конкуренции. Позже пришёл Сергеев. В прошлом сезоне Костя и Ваня показали хорошую статистику. Поэтому на этой позиции у нас некий перебор. Мотивация Маухуба — иметь больше игрового времени. Он покинет команду, если будет предложение, которое нас устроит.

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Mangur
Mangur
сегодня в 19:41
Не такого безголевого результата мы ждали
Гость
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