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Гайич надеется вернуться в состав ЦСКА в следующем туре

сегодня, 19:50

Защитник ЦСКА Милан Гайич сообщил о восстановлении от травмы.

Ранее главный тренер московской команды Дмитрий Игдисамов сказал, что футболист пока не готов выходить на поле после повреждения, которое было получено 11 июля в товарищеском матче с «Оренбургом».

Как себя чувствует

Хорошо, слава Богу. Странная ситуация получилась, впервые пропустил целый сбор из‑за травмы. Но это часть карьеры футболиста. Я уже восстановился, почти неделю тренируюсь в общей группе. Всё идет по плану, и надеюсь, что в следующем туре буду уже в составе.

Во втором туре «армейцы» дома примут «Крылья Советов» 1 августа.

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