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«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо»

сегодня, 20:27
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

«Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче первого тура РПЛ (1:2).

На 21-й минуте воронежская команда открыла счёт — мяч забил Вячеслав Якимов. Автогол Юрия Журавлёва на 30-й позволил клубу из Дагестана отыграться. Второй гол «динамовцев» провёл Александр Сандрачук на 79-й.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:19
с дебютной победой Динамо, так держать!
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 20:44
после ужасного чемпионата мира, отвратительного футбола на нём всех сборных, этот матч как глоток свежего воздуха, как частица амброзии, наконец-то начался РПЛ
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:35, ред.
Вот, ведь, как получается: Факел забил ДВА гола, НО проиграл 1-2.))
В первом тайме мне воронежцы больше понравились, а во втором команда Евсеева стала играть уже "зубами и когтями".
Всё таки передаётся игрокам настрой главного тренера, который, ОХ, как не любил проигрывать.
Качество, конечно, низкое в исполнении обеих команд, но, когда встречаются между собой практически команды ФНЛ, кто будет говорить о качестве?
2vpncue97e36
2vpncue97e36
сегодня в 20:31
Факел не хочет расставаться с пердивом.
particular
particular
сегодня в 20:28
Плохой стартовый домашний матч... Дома, хотя бы иногда надо брать очки...
Гость
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