«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо»

сегодня, 20:27

«Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче первого тура РПЛ (1:2).

На 21-й минуте воронежская команда открыла счёт — мяч забил Вячеслав Якимов. Автогол Юрия Журавлёва на 30-й позволил клубу из Дагестана отыграться. Второй гол «динамовцев» провёл Александр Сандрачук на 79-й.