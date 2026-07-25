«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо»

«Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче первого тура РПЛ (1:2).
На 21-й минуте воронежская команда открыла счёт — мяч забил Вячеслав Якимов. Автогол Юрия Журавлёва на 30-й позволил клубу из Дагестана отыграться. Второй гол «динамовцев» провёл Александр Сандрачук на 79-й.
В первом тайме мне воронежцы больше понравились, а во втором команда Евсеева стала играть уже "зубами и когтями".
Всё таки передаётся игрокам настрой главного тренера, который, ОХ, как не любил проигрывать.
Качество, конечно, низкое в исполнении обеих команд, но, когда встречаются между собой практически команды ФНЛ, кто будет говорить о качестве?