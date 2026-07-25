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Женский «Спартак» заменил вратаря и впервые победил в серии пенальти

сегодня, 20:56

Женская команда московского «Спартака» одержала победу над столичным «Динамо» в четвертьфинальном матче Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

В основное время счёт открыла Дана Басаева из «Динамо», а Габриэла Гживиньска восстановила равенство на табло.

Перед серией одиннадцатиметровых в составе «красно-белых» произошла замена вратаря: вместо Елизаветы Щербаковой вышла Виктория Носенко, сделавшая в итоге единственный сейв в серии, а её команда выиграла со счётом 5:4. Женский «Спартак» впервые в истории победил в серии пенальти.

В сезоне-2025/26 мужская команда «Спартака» смогла одержать победу в двух играх Кубка России после замены голкипера — Александра Максименко на Илью Помазуна.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:01
Случайное совпадение.
Или вратарь Австралии просто невезучий))
Гость
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