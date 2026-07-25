Семак: «По обороне есть вопросы»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал гостевой матч с «Акроном» в первом туре РПЛ (5:0).

В принципе, игра получилась хорошая в плане наших атакующих действий, забитых мячей. По обороне есть вопросы: грубая ошибка и в конце матча, и в середине первого тайма был промежуток времени при 2:0, где мы не дорабатывали так, как этого требовала ситуация. 2:0 — это не тот счёт, когда нужно выключаться. Такой для нас звоночек был, «Акрон» мог легко забить при этом счёте, и игра могла сложиться совсем по-другому. В остальном, учитывая погодные условия, по второму тайму достаточно надёжно оборонялись, при этом контролируя ход матча, использовали те моменты, которые у нас были в быстрых атаках. В принципе, думаю, заслуженно победили, идём дальше. Но ещё раз повторю, что не так легко было нам сегодня, как это могло показаться по счёту на табло.

Присутствовало ли некоторое недопонимание между защитниками и вратарём Денисом Адамовым

Не то, что недопонимание между Адамовым и защитниками. В принципе, местами ошибались, и наши центральные защитники сегодня сыграли не лучший матч, на мой взгляд. Ошибка грубая у Нино, фланговые передачи, которые позволили беспрепятственно бить Тедичу в первом тайме, когда он в штангу попал. Поэтому работать есть над чем, но начало сезона, будем дорабатывать уже по ходу. Естественно, будут к нам присоединяться игроки, которые у нас приехали чуть позже, имею в виду Дугласа и Луиса Энрике. И, естественно, у нас немножко эта основная обойма увеличится.

Было ли это из-за языкового барьера? Нет, нет, конечно. Дивеев и Нино играют полгода вместе, поэтому, конечно, они хорошо друг друга чувствуют. Я думаю, что, может быть, немного жарковато было, или, может быть, счёт, который складывался — результат матча благоприятный для нас, он немножко, к сожалению, охладил в этом отношении наши оборонительные действия. По оборонительным в прошлом сезоне мы выглядели хорошо, в этом нам нужно прибавлять.

О заменах во втором тайме

Замены по разным причинам. Тот же Барриос был на карточке. Это игрок, который много и достаточно часто идёт в борьбу. Чтобы избежать риска получения второй карточки, его заменили. Что касается Вендела, его участие в матче вообще было под большим вопросом. Только сегодня утром мы всё-таки приняли решение, что он будет играть. У него определённые мышечные проблемы были. По остальным вариантам уже по ходу матча принимали решение, кто насколько готов. Плюс погодные условия, безусловно, для того, чтобы делать замены.