59-летний Миура забил гол в официальном матче

Нападающий «Фукусимы Юнайтед» Кадзуеси Миура стал автором гола в официальном матче в возрасте 59 лет.
Он отличился в игре Кубка Императора, в котором его команда победила со счётом 7:0 «Иваки Фурукаву».
Права на Миуру принадлежат «Йокогаме».
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет