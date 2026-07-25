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59-летний Миура забил гол в официальном матче

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lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:56
у него со сборной не заладилось. теоретически он мог в Мексику ехать в 1986 уже в 19 лет. но Япония впервые отбор прошла в 1998 только. он там один их и вытащил на ЧМ а его взяли и не взяли на ЧМ. я бы тоже отказался играть за них после такого.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:35
На чм бы его взяли))
Mangur
Mangur
сегодня в 22:34
Мощно. Удачи пенсионеру
Гость
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