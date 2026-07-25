59-летний Миура забил гол в официальном матче

сегодня, 22:33

Нападающий «Фукусимы Юнайтед» стал автором гола в официальном матче в возрасте 59 лет.

Он отличился в игре Кубка Императора, в котором его команда победила со счётом 7:0 «Иваки Фурукаву».

Права на Миуру принадлежат «Йокогаме».