Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Спартак» с крупным счётом обыграл «Родину» в матче РПЛ

сегодня, 22:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

«Спартак» переиграл «Родину» в матче первого тура РПЛ (3:0).

Счёт открыл Маркиньос на 24-й минуте. Второй мяч забил Кристофер Мартинс на 79-й. Увеличил преимущество «красно-белых» Данил Пруцев на 86-й.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо»
Сегодня, 20:27
«Челябинск» уступил «Нижнему Новгороду» в игре Первой лиги
Сегодня, 18:58
«Милан» сыграл вничью с «Селтиком» в предсезонном матче
Сегодня, 18:52
«Бавария» уступила «Веену» в контрольной игре
Сегодня, 18:30
«Зенит» разгромил на выезде «Акрон» в первом туре РПЛ
Сегодня, 18:14
«Байер» обыграл «Киккерс» в товарищеской встрече
Сегодня, 17:57
Сортировать
Все комментарии
galeevae
galeevae
сегодня в 23:02
Всех красно-белых с уверенной победой! Игроки и ГТ "Родины", похоже еще не до конца поняли, куда попали. Попытки играть в открытый футбол с любым из клубов условной 1-ой восьмерки для новичков РПЛ будут заканчиваться примерно как сегодня. Надеюсь, сделают выводы. Ну а нам не расслабляться и набирать обороты. Вперед Спартак!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:02
Спартак разгромил родину!
И так будет со всеми
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 23:00
Всех красно белых с уверенной победой,всегда бы так,теперь будут соперники посильнее,там посмотрим. Вперёд Спартак !!! Всех красно белых братьев с победой и привет с Узбекистана !!!
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 22:58
Думаю рыжик нормальный кот,а тут он оказывается с Питера,с этим все и сказано. Вы же типа "культурные" ,вот и от тебя так прёт культурой.
Capral
Capral
сегодня в 22:54, ред.
Лучший Зобнин- не стареет душой ветеран!!! Везде побывал- и в центре, и на фланге, и игру вёл, и пасы раздавал, и отметился с третьим голом Спартака- в лучших традициях Спартака-80-х!!! Конечно, можно сказать, что от Родины сквозило 1-й лигой, но надо признать, что в 1-м тайме, Родина достаточно смело приняла вызов Спартака на открытый футбол и имела несколько реальных возможностей огорчить КБ. Да и неназначенный пенальти в ворота Спартака, довольно спорный...

Спартак понравился своей легкостью, воздушностью игрой на разорванном пространстве, в стремительных контр атаках и конечно исполнением. Приятно смотреть такой футбол Спартака. Солари- технарь, но туповатый. Барко типичный Киммих. Маркиньос хорош, как и Мартинс. Но всё это- на фоне команды из 1-й лиги, с которой, повторюсь, у спартачей были проблемы. Вобщем, если не придираться, то Спартак понравился.

Родина- крепкая команда, но опыта не хватает, как и на весь матч. Вобщем, счет по игре. Посмотрим на Спартак, с командами посерьезнее, тогда и выводы сделаем... А пока- Спартак с победой, крупной и однозначной!!!
ABir
ABir
сегодня в 22:53
Всех КБ с уверенной и заслуженной первой победой в новом чемпионате! Не сбавлять обороты, не менять настрой в каждом следующем матче!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:53, ред.
Зенит забил пять. А Спартак забил три.
"Глубокоуважаемый КДК и РФС тчк Пусть Зенит срочно переиграет свой матч тчк"
Futurista
Futurista
сегодня в 22:51, ред.
Спартак с победой!...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:50
В начале 2-го тайма, когда Родина "заперла" Спартак около своей штрафной, подумалось, что вот он - план на игру ГТ Родины.
Оказалось, что показалось. )
Для Спартака - тренировка перед по-настоящему тяжёлыми матчами - выезд в Грозный. дома с Краснодаром...
А для Родины хороший урок. который, надеюсь, команда и её ГТ усвоят.
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:50, ред.
))...
particular
particular
сегодня в 22:44
По первому тайму гости чуть было не заставли москвичей Родину любить :)
Но Спартак в концовке выручило обычное домашнее везение...
Нынче требования о переигровке вряд ли последуют :)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:43, ред.
Ну на фоне Родины Спартак выглядел прекрасно, но что то подсказывает что Родина просто типа как Химки какие нибудь спартаковский клиент. У Спартака всегда проблемы с автобусами, подождём Махачкалу или Ахмат в соперники. И все таки когда есть скорости тогда многое получается. Но опять же Родина довольно много позволила соперникам в атаке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 