«Спартак» с крупным счётом обыграл «Родину» в матче РПЛ

«Спартак» переиграл «Родину» в матче первого тура РПЛ (3:0).
Счёт открыл Маркиньос на 24-й минуте. Второй мяч забил Кристофер Мартинс на 79-й. Увеличил преимущество «красно-белых» Данил Пруцев на 86-й.
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И так будет со всеми
Спартак понравился своей легкостью, воздушностью игрой на разорванном пространстве, в стремительных контр атаках и конечно исполнением. Приятно смотреть такой футбол Спартака. Солари- технарь, но туповатый. Барко типичный Киммих. Маркиньос хорош, как и Мартинс. Но всё это- на фоне команды из 1-й лиги, с которой, повторюсь, у спартачей были проблемы. Вобщем, если не придираться, то Спартак понравился.
Родина- крепкая команда, но опыта не хватает, как и на весь матч. Вобщем, счет по игре. Посмотрим на Спартак, с командами посерьезнее, тогда и выводы сделаем... А пока- Спартак с победой, крупной и однозначной!!!
"Глубокоуважаемый КДК и РФС тчк Пусть Зенит срочно переиграет свой матч тчк"
Оказалось, что показалось. )
Для Спартака - тренировка перед по-настоящему тяжёлыми матчами - выезд в Грозный. дома с Краснодаром...
А для Родины хороший урок. который, надеюсь, команда и её ГТ усвоят.
Но Спартак в концовке выручило обычное домашнее везение...
Нынче требования о переигровке вряд ли последуют :)