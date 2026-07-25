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«Ювентус» одолел «Стандард» в контрольной встрече

сегодня, 22:57
СтандардЛоготип футбольный клуб Стандард (Льеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавершен

«Стандард» уступил «Ювентусу» в товарищеском матче (0:1).

Единственный мяч забил Фабио Миретти на 55-й минуте.

Сегодня также в рамках подготовки к новому сезону «Милан» провёл результативный спарринг с «Селтиком».

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