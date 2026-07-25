«Ювентус» одолел «Стандард» в контрольной встрече

сегодня, 22:57

«Стандард» уступил «Ювентусу» в товарищеском матче (0:1).

Единственный мяч забил Фабио Миретти на 55-й минуте.

Сегодня также в рамках подготовки к новому сезону «Милан» провёл результативный спарринг с «Селтиком».