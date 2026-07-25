Арбитр игры «Мец» — «Фортуна» упала на землю, разнимая игроков

вчера, 23:27

Судья товарищеского матча между «Мецем» и «Фортуной» из Ситтарда была вынуждена досрочно завершить работу.

На 40-й минуте при счёте 1:0 в пользу французского клуба произошла потасовка между двумя командами. После того как игрок «Меца» потянул за футболку футболиста из Нидерландов напряжение возросло.

В ситуацию вмешалась арбитр Матильда Демонке, которая попыталась разнять игроков, но в какой-то момент в суматохе упала на землю, а к ситуации подключились сотрудники службы безопасности. Через некоторое время рефери заняла своё место в качестве бокового арбитра.

Вероятно, Демонке получила травму, после перерыва на поле она не вернулась, её заменила одна из помощниц.