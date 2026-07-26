Тренер «Родины» об игре со «Спартаком»: «Хотели быть собой»

Главный тренер «Родины» высказался о матче первого тура РПЛ со «Спартаком», в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:3.

Перед началом интервью испанец обратился на русском, сказав: «Всем добрый вечер».

Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда.

В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти — с нашей скамейки показалось, что это пенальти.

Во втором тайме я просил игроков играть от себя, не бояться, и футболисты справлялись. Начали вторую половину неплохо, были с мячом, до 80‑й минуты была неплохая игра. После второго гола стало тяжело, хотели забить. Но так со «Спартаком» играть нельзя, в итоге получили третий мяч.

«Спартак» поменял трёх игроков, вышли свежие исполнители такого же уровня. У нас таких возможностей нет. Надо делать выводы и двигаться дальше.