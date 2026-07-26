Рулевой «Спартака» о Жедсоне: «Ничего серьёзного нет»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал замену полузащитника в матче первого тура РПЛ с «Родиной» (3:0).

Игрок вышел на поле с первых минут и был заменён на 63‑й.

О трёх заменах в начале второго тайма

Были хорошие отрезки, но после первого гола мы не смогли забить второй мяч. Нужно отдать должное «Родине», это хорошая команда. Мы пообщались с их тренером, они конкурентоспособны в РПЛ . Что касается замен, мы хотели помочь команде в нужный момент и смогли эту помощь оказать. Сегодня мы этому рады.

Связана ли замена Жедсона с травмой

Он сам попросил замену. Ничего серьёзного нет, он не мог полноценно бегать. Тем более Денисов готов. К следующему матчу Жедсон будет готов.