Карседо хорошо оценил дебют Парады за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал дебютный матч в составе московской команды защитника .

Испанец, перешедший из «Алавеса», вышел в стартовом составе и покинул поле на 63‑й минуте.

Он с нами тренировался десять дней и готов выйти. Было запланировано, что он сыграет 60–65 минут. Сегодня он действовал слева в обороне, но может сыграть и левого центрального защитника. Хороший дебют молодого футболиста, который при этом имеет опыт.

Как часто планируется использовать Кристофера Мартинса на позиции форварда и почему выбор нал на него, а не на Ливая Гарсию

Самое главное, что у нас есть два‑три человека, которые готовы сыграть в атаке. Мартинс может закрывать несколько позиций, готов забивать, врываться в штрафную. Вопросов нет. Ливай работает хорошо, в команде всегда есть конкуренция. На мой взгляд, это правильно.