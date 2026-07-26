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Карседо хорошо оценил дебют Парады за «Спартак»

сегодня, 00:30
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал дебютный матч в составе московской команды защитника Виктора Парады.

Испанец, перешедший из «Алавеса», вышел в стартовом составе и покинул поле на 63‑й минуте.

Он с нами тренировался десять дней и готов выйти. Было запланировано, что он сыграет 60–65 минут. Сегодня он действовал слева в обороне, но может сыграть и левого центрального защитника. Хороший дебют молодого футболиста, который при этом имеет опыт.

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Самое главное, что у нас есть два‑три человека, которые готовы сыграть в атаке. Мартинс может закрывать несколько позиций, готов забивать, врываться в штрафную. Вопросов нет. Ливай работает хорошо, в команде всегда есть конкуренция. На мой взгляд, это правильно.

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