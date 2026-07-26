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Парада: «То, как работает тренер, мне нравится»

сегодня, 00:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Защитник «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду.

Испанский футболист вышел в стартовом составе на игру первого тура РПЛ с «Родиной» (3:0) и был заменён на 63-й минуте.

Матч был сложный, в самом начале не всё получалось. Было сложно контролировать и обрабатывать мяч, как хотелось. Но после второго гола игра пошла проще. Результат справедливый.

Я очень рад быть в команде, в целом. Я здесь две недели, то, как работает тренер, мне нравится, понимаю что хочет тренер. Надеюсь, что буду понимать все задумки тренера. Большой стадион, рад играть с такой атмосферой и большим количеством болельщиков.

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Парада Виктор  Стадион «Лукойл Арена»
Источник: matchtv.ru Фото: Alexey Eremin / The Russian Football Union
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Все комментарии
rzhjj8mfqbj6
rzhjj8mfqbj6
сегодня в 02:07
Украшает Спартака Парада
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:06
Хорошо начинать с победы.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:09
Естественно должен понимать, на одном языке говорите.
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