Парада: «То, как работает тренер, мне нравится»

Защитник «Спартака» поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду.

Испанский футболист вышел в стартовом составе на игру первого тура РПЛ с «Родиной» (3:0) и был заменён на 63-й минуте.

Матч был сложный, в самом начале не всё получалось. Было сложно контролировать и обрабатывать мяч, как хотелось. Но после второго гола игра пошла проще. Результат справедливый.

Я очень рад быть в команде, в целом. Я здесь две недели, то, как работает тренер, мне нравится, понимаю что хочет тренер. Надеюсь, что буду понимать все задумки тренера. Большой стадион, рад играть с такой атмосферой и большим количеством болельщиков.