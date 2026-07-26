Пивоваров отметил прогресс «Динамо» при Шварце

Генеральный директор московского «Динамо» отметил прогресс команды после возвращения главного тренера , под руководством которого «бело-голубые» 25 июля дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Есть определенные аналитические данные, они говорят о прогрессе команды. Это прежде всего физика, интенсивность. Плюс дисциплина и позитивная атмосфера, все это в команде присутствует. Но все равно все определяет результат. В матче с «Крыльями Советов» был ничейный результат — 0:0. Что касается адаптации Шварца, не думаю, что она ему была нужна, он больше полутора лет работал в России. Очень много людей, работавших с ним, остались в клубе.