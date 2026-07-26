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Пивоваров отметил прогресс «Динамо» при Шварце

сегодня, 10:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавершен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отметил прогресс команды после возвращения главного тренера Сандро Шварца, под руководством которого «бело-голубые» 25 июля дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Есть определенные аналитические данные, они говорят о прогрессе команды. Это прежде всего физика, интенсивность. Плюс дисциплина и позитивная атмосфера, все это в команде присутствует. Но все равно все определяет результат. В матче с «Крыльями Советов» был ничейный результат — 0:0. Что касается адаптации Шварца, не думаю, что она ему была нужна, он больше полутора лет работал в России. Очень много людей, работавших с ним, остались в клубе.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:17
Привет, Витя! Чемпионат ещё толком и не начался, а ты его костеришь уже на чём свет стоит.))
Может, дождемся хотя бы окончания тура 7-го - 8-го?
Мне, например, игра БГ ранее при нем нравилась больше, чем гусевская...
Capral
Capral
сегодня в 10:53
И вот эти люди руководят клубом. Пивоваров также далек от футбола, как небо от земли, и отписался, только для приличия, для галочки, чтоб показать, хоть какую нибудь заинтересованность и причастность к команде. О какой физике может идти речь, если команда только входит в сезон, и только, после 1-го круга можно будет делать определенные выводы, неговоря про весну, которую шварц проваливал во всех своих командах, включая и Динамо...

О каком прогрессе можно говорить сейчас, после 1-го тура? Дисциплина и позитивная обстановка? Опять же, о чем речь, если шварц, в команде около месяца или того меньше? А то, что он и раньше умел без мыла в ж...у лезть, так это не новость, вспоминая, как он, еще в первый свой приход поздравлял пацанов и их жен со всеми праздниками. Это первый признак того, что тренер неуверен в своих силах и ищет возможности, любым способом скрыть свою футбольную неподготовленность...

Не припомню, чтобы Бесков или Лобановский кого-то поздравляли. Лобан, даже Блохина не поздравил с вручением ему ЗМ, а несколько раз, с двух этажным матом выгонял известного форварда с тренировок. Гвардиола, из воспоминаний Ибрагимовича, никогда не лез в дружбу- ни с одним из игроков. Так это какие тренеры!!!
А это, кто такой- пожизненный пораженец, который оказался в клубе благодаря своей дружбе с Бувачем. Валялся бы сейчас на свалке истории, как другой проходимец- Личка.....................................................
particular
particular
сегодня в 10:45
Похоже, Павлик сам себя успокаивал...
cyfdgj3exxf9
cyfdgj3exxf9
сегодня в 10:41
Время покажет какой прогресс при Шварце, начало чемпионата не впечатлило.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:39
Аналитические данные- это все здорово. А результаты то стоит ждать???
32t8vum7mk4x
32t8vum7mk4x
сегодня в 10:39
Похоже, все сейчас происходит совсем наоборот.
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