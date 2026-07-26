Пивоваров отметил прогресс «Динамо» при Шварце

|Динамо0 : 0Крылья Советов
|Завершен
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отметил прогресс команды после возвращения главного тренера Сандро Шварца, под руководством которого «бело-голубые» 25 июля дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
Есть определенные аналитические данные, они говорят о прогрессе команды. Это прежде всего физика, интенсивность. Плюс дисциплина и позитивная атмосфера, все это в команде присутствует. Но все равно все определяет результат. В матче с «Крыльями Советов» был ничейный результат — 0:0. Что касается адаптации Шварца, не думаю, что она ему была нужна, он больше полутора лет работал в России. Очень много людей, работавших с ним, остались в клубе.
О каком прогрессе можно говорить сейчас, после 1-го тура? Дисциплина и позитивная обстановка? Опять же, о чем речь, если шварц, в команде около месяца или того меньше? А то, что он и раньше умел без мыла в ж...у лезть, так это не новость, вспоминая, как он, еще в первый свой приход поздравлял пацанов и их жен со всеми праздниками. Это первый признак того, что тренер неуверен в своих силах и ищет возможности, любым способом скрыть свою футбольную неподготовленность...
Не припомню, чтобы Бесков или Лобановский кого-то поздравляли. Лобан, даже Блохина не поздравил с вручением ему ЗМ, а несколько раз, с двух этажным матом выгонял известного форварда с тренировок. Гвардиола, из воспоминаний Ибрагимовича, никогда не лез в дружбу- ни с одним из игроков. Так это какие тренеры!!!
А это, кто такой- пожизненный пораженец, который оказался в клубе благодаря своей дружбе с Бувачем. Валялся бы сейчас на свалке истории, как другой проходимец- Личка.....................................................