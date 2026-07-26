Умяров прокомментировал возможный переход в «Севилью»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Севильи».
Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только. Был ли какой-то конкретный интерес? Все вопросы к клубу.
Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только. Был ли какой-то конкретный интерес? Все вопросы к клубу.
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