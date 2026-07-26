Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Умяров прокомментировал возможный переход в «Севилью»

сегодня, 11:32

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Севильи».

Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только. Был ли какой-то конкретный интерес? Все вопросы к клубу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ривер Плейт» пытается снизить цену на Барко
Сегодня, 09:45
Слухи«Ботафого» предлагал «Зениту» обмен Данило на Луиса Энрике
Сегодня, 09:19
В «Динамо» заявили, что история с Тюкавиным и «Зенитом» закрыта
Вчера, 20:39
СлухиВ «Балтике» подтвердили интерес к Смолову
Вчера, 15:43
Слухи«Роме» предложили вингера «Зенита» Луиса Энрике
24 июля
Слухи«Балтика» подтвердила переговоры с ЦСКА по Бориско
24 июля
Все комментарии
k87vgqh7vhes
k87vgqh7vhes
сегодня в 12:27
Просто смешно, какая Севилья, посредственный игрок уровня пятого места РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 