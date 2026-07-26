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Песьяков о 24-летнем судье Заике: «Он сказал, что подавал мне мячи»

сегодня, 12:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавершен

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о разговоре с арбитром Матвеем Заикой перед матчем первого тура РПЛ с московским «Динамо» (0:0).

Перед игрой у нас состоялся короткий разговор. Я спросил, дебют ли у него (в РПЛ), он сказал, что да. Он говорит, что мне еще мячи подавал в «Ростове», вот такая история. Надеюсь, на меня не обидится, что я это сказал. Я просто пожелал ему удачи, сказал, что мы поможем, никто давить не будет. Мне кажется, он великолепно справился с работой.

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112910415
112910415
сегодня в 12:30
ну, как обычно)!
adks42ruh6tj
adks42ruh6tj
сегодня в 12:29
Сначала мячи подавал, а потом мчи в ворота назначать будет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:12
Все случается в жизни - это точно !
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