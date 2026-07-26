Песьяков о 24-летнем судье Заике: «Он сказал, что подавал мне мячи»

|Динамо0 : 0Крылья Советов
|Завершен
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о разговоре с арбитром Матвеем Заикой перед матчем первого тура РПЛ с московским «Динамо» (0:0).
Перед игрой у нас состоялся короткий разговор. Я спросил, дебют ли у него (в РПЛ), он сказал, что да. Он говорит, что мне еще мячи подавал в «Ростове», вот такая история. Надеюсь, на меня не обидится, что я это сказал. Я просто пожелал ему удачи, сказал, что мы поможем, никто давить не будет. Мне кажется, он великолепно справился с работой.