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Зобнин сообщил, что «Спартак» поможет госпитализированной певице МакSим

сегодня, 12:23

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что футболисты команды планируют поддержать госпитализированную певицу Марину Максимову, выступающую под псевдонимом МакSим.

Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент. Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья.

Ранее певица сообщила, что отменила концерт, запланированный на 25 июля в Павлодаре, из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти отца.

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Все комментарии
bxexs8a7dup4
bxexs8a7dup4
сегодня в 12:42
Надо помочь, в основном Спартак знают по этой певице.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:40
    Ну правильно. Сначала выходной, а потом уже и обсудим))) помощники такие))))
    Гость
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