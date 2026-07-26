Зобнин сообщил, что «Спартак» поможет госпитализированной певице МакSим

сегодня, 12:23

Капитан московского «Спартака» сообщил, что футболисты команды планируют поддержать госпитализированную певицу Марину Максимову, выступающую под псевдонимом МакSим.

Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент. Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья.

Ранее певица сообщила, что отменила концерт, запланированный на 25 июля в Павлодаре, из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти отца.