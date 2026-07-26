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Назначению Пирло в сборную Италии может помешать контракт с «Фонбетом»

сегодня, 13:07

Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии оказалось под вопросом из-за его контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».

Ранее 47-летний специалист согласился возглавить национальную команду. Однако Итальянская федерация футбола начала проверку соглашения, которое позволяет букмекеру использовать образ Пирло в рекламе. В случае назначения тренера контракт планируют расторгнуть.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:13
Пирло неплохой тренер, но слишком мягкий неконфликтный.
в сборной будет только проблемы.
так что Пирло лучше остаться в ОАЭ и амбассадором фонбета.
а то что амбассадор в современном мире это уже одна из древнейших профессий
уже вторично.
подумаешь, спирло денежек у граждан контора.
зато Пирло Фонбет.
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сегодня в 14:02
Ну, вот и нашлась главная причина итальянского футбола... опять русские виноваты.
И заметьте Италия первый раз не попала на ЧМ 2018 который проходил в России, а потом были отголоски 2022 и 2026 год.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 13:55
Ну вот теперь и посмотрим, что для Пирло важней, престиж возглавить национальную сборную или деньги.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:36
Пирло со своим тренерским штабом:
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:34
Тут уж выбирать Пирле. Или Сборную снять или Фонбет одеть
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