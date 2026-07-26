Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии оказалось под вопросом из-за его контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».
Ранее 47-летний специалист согласился возглавить национальную команду. Однако Итальянская федерация футбола начала проверку соглашения, которое позволяет букмекеру использовать образ Пирло в рекламе. В случае назначения тренера контракт планируют расторгнуть.
в сборной будет только проблемы.
так что Пирло лучше остаться в ОАЭ и амбассадором фонбета.
а то что амбассадор в современном мире это уже одна из древнейших профессий
уже вторично.
подумаешь, спирло денежек у граждан контора.
зато Пирло Фонбет.
И заметьте Италия первый раз не попала на ЧМ 2018 который проходил в России, а потом были отголоски 2022 и 2026 год.