Назначению Пирло в сборную Италии может помешать контракт с «Фонбетом»

сегодня, 13:07

Назначение главным тренером сборной Италии оказалось под вопросом из-за его контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».

Ранее 47-летний специалист согласился возглавить национальную команду. Однако Итальянская федерация футбола начала проверку соглашения, которое позволяет букмекеру использовать образ Пирло в рекламе. В случае назначения тренера контракт планируют расторгнуть.