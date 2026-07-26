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Пивоваров назвал главную задачу «Динамо»

сегодня, 13:12

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что главной задачей клуба остаётся борьба за трофеи.

Наша задача — бороться за трофеи. Но предпосылками для этого является ситуация, когда мы занимаем высокие места. Когда ты идешь на высоком месте, то ты имеешь шансы выиграть. За последние четыре года у нас было как минимум три случая, когда боролись за первые места и за Кубок России. В прошлом сезоне мы в полутора шагах были от победы в турнире, который в итоге выиграл клуб, который мы прошли. Мы все время где-то близко, но пока не достигаем этого.

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Динамо М  Пивоваров Павел
Источник: tass.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:02
У Динамо отличная команда и если атмосфера будет правильная, то многих на место поставят в сезоне
particular
particular
сегодня в 13:58
Павлик, видимо, погряз в иллюзиях и мечтах...
Capral
Capral
сегодня в 13:56
Вот, что значит- около футбольный чинуша... Как он сказал- полутора шагах?))) Дальше без комментариев.
4gvgxn6njp3u
4gvgxn6njp3u
сегодня в 13:34
Одно пустословие, ничего конкретного.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:29
Динамо только Чемпионы
Гость
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