Пивоваров назвал главную задачу «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» заявил, что главной задачей клуба остаётся борьба за трофеи.

Наша задача — бороться за трофеи. Но предпосылками для этого является ситуация, когда мы занимаем высокие места. Когда ты идешь на высоком месте, то ты имеешь шансы выиграть. За последние четыре года у нас было как минимум три случая, когда боролись за первые места и за Кубок России. В прошлом сезоне мы в полутора шагах были от победы в турнире, который в итоге выиграл клуб, который мы прошли. Мы все время где-то близко, но пока не достигаем этого.