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Долг «Аль-Насра» превысил 200 млн долларов

сегодня, 15:00

Долги саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, превысили 800 млн риялов — более 200 млн долларов. Из-за финансовых ограничений клуб пока не может проводить новые трансферы.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий контрольной долей клуба, рассматривает возможность привлечения нового инвестора. При этом полностью отказываться от участия в управлении «Аль-Насром» фонд не планирует.

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Перевод с arriyadiyah.com Фото: Abdullah Ahmed/GettyImages
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Все комментарии
Groboyd
Groboyd
сегодня в 15:32
Главное, что Рон выиграл чемпионат СА. А на долги по...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:16
Деньги на ветер выкидывают
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 15:14
Тут у европейцев может возникнуть тотальное непонимание системы кредитования в мусульманских странах. по правилам "исламского банкинга" (дословный перевод, прямого перевода я не смогу дать) у кредита не может быть процентов. То есть это буквально деньги в долг. Но есть хитрость, позволяющая банку дать меньше, а по бумагам провести больше, это и будет "типа выгода" банка. В кавычках - потому что эта выгода обычно ничтожна мала.

Итого мы имеем беспроцентный кредит, сумма годовых выплат которого значительно меньше прибыли клуба. Любой бизнес так делает, в чем собственно проблема? Если можешь взять беспроцентный займ - бери. На мой скромный взгляд, ФИФА не понимает специфику этого долга и принимает слишком жестокие меры. Разумнее было бы запросить финансовые отчеты и держать клуб под легким наблюдением (а не тотальной слежкой, как они там любят)
Гость
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