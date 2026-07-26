Долг «Аль-Насра» превысил 200 млн долларов

сегодня, 15:00

Долги саудовского «Аль-Насра», за который выступает , превысили 800 млн риялов — более 200 млн долларов. Из-за финансовых ограничений клуб пока не может проводить новые трансферы.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий контрольной долей клуба, рассматривает возможность привлечения нового инвестора. При этом полностью отказываться от участия в управлении «Аль-Насром» фонд не планирует.