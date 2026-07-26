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ПСЖ установил цену на Баркола в размере 170 млн евро

сегодня, 15:09

По информации инсайдера Бена Джейкобса, «Пари Сен-Жермен» оценивает крайнего нападающего Брэдли Баркола в 170 млн евро.

Парижане используют в качестве ориентиров переходы Моргана Роджерса в «Челси» и Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити».

Основным претендентом на 23-летнего француза считается «Ливерпуль», который рассчитывает добиться снижения стоимости трансфера.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:51
Да ну, глупости всё это. На сегодня, его цена не больше 80-ти, да и то, если хорошо попросят. Туповатый бегунок, вся ценность которого- в его принадлежности к сб.Франции.
Интересно, если Барколя стоит заоблачно, сколько же стоит грузин?
grafff
grafff
сегодня в 15:50
да он стоит максимум 10, а с его запросами по зарплате будет лавку полировать в Париже
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:44
Да не, при всем уважении, не стоит он этого.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 15:33, ред.
Дол...бы, бл...!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:11
За 170 и не продадут.
А у Барколя тоже есть английский паспорт, чтоб ориентироваться на Роджерса и Андерсона?))
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