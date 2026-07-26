ПСЖ установил цену на Баркола в размере 170 млн евро

По информации инсайдера Бена Джейкобса, «Пари Сен-Жермен» оценивает крайнего нападающего Брэдли Баркола в 170 млн евро.
Парижане используют в качестве ориентиров переходы Моргана Роджерса в «Челси» и Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити».
Основным претендентом на 23-летнего француза считается «Ливерпуль», который рассчитывает добиться снижения стоимости трансфера.
Интересно, если Барколя стоит заоблачно, сколько же стоит грузин?
А у Барколя тоже есть английский паспорт, чтоб ориентироваться на Роджерса и Андерсона?))