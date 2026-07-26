Колосков отметил успехи сборной России при Карпине за пять лет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил пять лет работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Нет критериев оценки работы Карпина в сборной России за пять лет. У любого тренера — это результат официальных соревнований, чемпионатов мира и Европы. Если говорить опосредованно, эти пять лет не прошли бесследно для российского футбола.
Функционер отметил, что Карпин просмотрел не менее 60 футболистов и сформировал критерии вызова игроков в национальную команду.
Карпин за это время посмотрел не менее 60 футболистов разного возраста, сформировалась своя концепция подбора игроков, есть чёткие критерии вызова в сборную, он им и следует.
Также Колосков заявил, что результаты сборной можно считать успешными, но такая оценка остаётся необъективной.
У него есть видение развития российского футбола. Если брать результат и абстрагироваться от мест соперников в рейтинге, всё-таки успешно. Всего несколько неудачных игр за этот срок, а ещё меньше — с отрицательным результатом. Но эта оценка необъективна.