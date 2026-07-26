Колосков отметил успехи сборной России при Карпине за пять лет

сегодня, 15:52

Почётный президент РФС оценил пять лет работы на посту главного тренера сборной России.

Нет критериев оценки работы Карпина в сборной России за пять лет. У любого тренера — это результат официальных соревнований, чемпионатов мира и Европы. Если говорить опосредованно, эти пять лет не прошли бесследно для российского футбола.

Функционер отметил, что Карпин просмотрел не менее 60 футболистов и сформировал критерии вызова игроков в национальную команду.

Карпин за это время посмотрел не менее 60 футболистов разного возраста, сформировалась своя концепция подбора игроков, есть чёткие критерии вызова в сборную, он им и следует.

Также Колосков заявил, что результаты сборной можно считать успешными, но такая оценка остаётся необъективной.