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«Ленинградец» набрал первое очко, сыграв вничью с «Уралом»

сегодня, 17:54
ЛенинградецЛоготип футбольный клуб Ленинградец (Ленинградская обл.)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавершен

«Ленинградец» сыграл вничью с «Уралом» в матче 3-го тура Первой лиги (0:0).

Команда из Ленинградской области набрала первое очко в турнире. На счету клуба из Екатеринбурга четыре балла.

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Все комментарии
cpkr8qkg82zq
cpkr8qkg82zq
сегодня в 18:55
Ленинградец дома должен выигрывать.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:53
Урал похоже до следующего ЧМ в России будет в фнл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:04
Лиха беда начало. Думаю, дальше пойдёт полегче...
Гость
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