Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ

сегодня, 18:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавершен

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На 8-й минуте московская команда открыла счёт — мяч забил Зелимхан Бакаев. Грозненцы отыгрались на 83-й усилиями Эральда Максути.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Торпедо» и «Шинник» не выявили победителя в игре Первой лиги
Сегодня, 18:53
«Ленинградец» набрал первое очко, сыграв вничью с «Уралом»
Сегодня, 17:54
«Атланта» проиграла «Нью-Инглэнду», Миранчук сделал ассист
Сегодня, 08:38
«Ювентус» одолел «Стандард» в контрольной встрече
Вчера, 22:57
«Спартак» с крупным счётом обыграл «Родину» в матче РПЛ
Вчера, 22:42
«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо»
Вчера, 20:27
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:04
Печально все у паровозов. Смотрел только второй тайм, но так дома играть нельзя.
96c95ws2mgrd
96c95ws2mgrd
сегодня в 18:59
Счет по игре, победу никто не заслужил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 