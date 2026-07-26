Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Интер» вырвал победу у «Карлсруэ» в контрольном поединке

сегодня, 19:39

«Карлсруэ» уступил «Интеру» в товарищеском матче (1:2).

Счёт открыла немецкая команда — на 50-й минуте мяч забил Тим Цивея. На 90+1-й Энди Диуф восстановил равенство на табло, а на 90+4-й сделал дубль.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ
Сегодня, 18:55
«Торпедо» и «Шинник» не выявили победителя в игре Первой лиги
Сегодня, 18:53
«Ленинградец» набрал первое очко, сыграв вничью с «Уралом»
Сегодня, 17:54
«Атланта» проиграла «Нью-Инглэнду», Миранчук сделал ассист
Сегодня, 08:38
«Ювентус» одолел «Стандард» в контрольной встрече
Вчера, 22:57
«Спартак» с крупным счётом обыграл «Родину» в матче РПЛ
Вчера, 22:42
Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:04
Спасибо. Понятно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:41
Здравствуйте. Иногда комментарий попадает в лучшие случайно и сразу же либо в скором времени убирается оттуда модератором, чаще бывает так, что после попадания VIP-пользователь убирает комментарий из блока лучших.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 