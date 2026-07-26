«Интер» вырвал победу у «Карлсруэ» в контрольном поединке

сегодня, 19:39

«Карлсруэ» уступил «Интеру» в товарищеском матче (1:2).

Счёт открыла немецкая команда — на 50-й минуте мяч забил Тим Цивея. На 90+1-й Энди Диуф восстановил равенство на табло, а на 90+4-й сделал дубль.