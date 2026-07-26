«Интер» вырвал победу у «Карлсруэ» в контрольном поединке

«Карлсруэ» уступил «Интеру» в товарищеском матче (1:2).
Счёт открыла немецкая команда — на 50-й минуте мяч забил Тим Цивея. На 90+1-й Энди Диуф восстановил равенство на табло, а на 90+4-й сделал дубль.
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