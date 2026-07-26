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Соболев обрадовался паузам на водопой в матче с «Акроном»

сегодня, 20:16
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о паузах на водопой в матче первого тура РПЛ с «Акроном» в Самаре (5:0).

Форвард сделал дубль в прошедшей игре и отметился результативной передачей.

Несмотря на счёт, игра получилась тяжёлой. В том числе из‑за погоды — было очень жарко. Но мы прекрасно знали и понимали, в каких условиях придётся играть. Хорошо, что забили два быстрых мяча, а потом и третий. Ещё неизвестно, как всё сложилось бы, если бы не эти голы.

И, кстати, очень был рад паузам на водопой. Дело было не в усталости — воздуха не хватало.

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Соболев Александр  Стадион «Самара Арена»
Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:18
Дельфин радуется воде
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:18
На то он и дельфин))
Гость
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