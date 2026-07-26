Соболев обрадовался паузам на водопой в матче с «Акроном»

Нападающий «Зенита» высказался о паузах на водопой в матче первого тура РПЛ с «Акроном» в Самаре (5:0).

Форвард сделал дубль в прошедшей игре и отметился результативной передачей.

Несмотря на счёт, игра получилась тяжёлой. В том числе из‑за погоды — было очень жарко. Но мы прекрасно знали и понимали, в каких условиях придётся играть. Хорошо, что забили два быстрых мяча, а потом и третий. Ещё неизвестно, как всё сложилось бы, если бы не эти голы.

И, кстати, очень был рад паузам на водопой. Дело было не в усталости — воздуха не хватало.