«Наполи» обыграл «Каррарезе» в предсезонном поединке

«Наполи» переиграл «Каррарезе» в товарищеской встрече (2:0).
Счёт открыл Расмус Хёйлунд на 23-й минуте. Ещё один мяч забил Джоване на 45-й.
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а Наполи поборется за скудетто