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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Голкипер «Рубина» сделал голевую передачу в игре с «Краснодаром»

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c3j883exy4qc
c3j883exy4qc
сегодня в 21:16
Это футбол и такие варианты бывают.
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